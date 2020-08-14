В Одессе в результате ДТП перевернулась "скорая", есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Суворовском районе Одессы иномарка столкнулась с автомобилем “скорой помощи”, пострадали медики. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает УНН.
“Сегодня около 14 часов на перекрестке улицы Черноморского казачества и сквера „Червоный“ водитель Volkswagen не предоставил преимущество „скорой“, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками, и допустил с ней столкновение. Карета скорой помощи перевернулась”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии телесные повреждения получили 21-летний водитель “скорой” и 22-летний фельдшер, которого доставили в больницу. Водителю госпитализация не понадобилась.
Как сообщал УНН, на автодороге Одесса — Белгород-Днестровский нашли тело женщины без признаков жизни, на нем обнаружили повреждения, характерные для тех, которые получают в результате ДТП.