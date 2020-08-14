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На автошляху в Одеській області знайшли тіло жінки

На автошляху в Одеській області знайшли тіло жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. На автошляху Одеса – Білгород-Дністровський знайшли тіло жінки без ознак життя, на ньому виявили ушкодження, характерні для тих, які отримують в результаті ДТП. Особу жінки наразі встановлюють. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"Невідому громадянку без ознак життя знайшли сьогодні вночі на автошляху Одеса – Білгород-Дністровський, неподалік від промтоварного ринку. Ушкодження, виявлені на її тілі, характерні для тих, що отримують в результаті ДТП. Однак достеменно відомо про причини смерті жінки буде після отримання висновків судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та особу, причетну до смерті жінки. Також громадян, які володіють інформацією про подію або стали її свідками, просять звертатися у поліцію.

"На вигляд жінці приблизно 35-40 років, волосся русяве. Вона була одягнена в рожеву картату сорочку, темні джинси, білі шкарпетки, рожеві кросівки, мала сережки у вигляді листків", - додали в поліції.

Нагадаємо, у різних районах Києва були знайдені фрагменти тіла чоловіка.

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