На автошляху в Одеській області знайшли тіло жінки

"Невідому громадянку без ознак життя знайшли сьогодні вночі на автошляху Одеса – Білгород-Дністровський, неподалік від промтоварного ринку. Ушкодження, виявлені на її тілі, характерні для тих, що отримують в результаті ДТП. Однак достеменно відомо про причини смерті жінки буде після отримання висновків судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та особу, причетну до смерті жінки. Також громадян, які володіють інформацією про подію або стали її свідками, просять звертатися у поліцію.

"На вигляд жінці приблизно 35-40 років, волосся русяве. Вона була одягнена в рожеву картату сорочку, темні джинси, білі шкарпетки, рожеві кросівки, мала сережки у вигляді листків", - додали в поліції.



Нагадаємо, у різних районах Києва були знайдені фрагменти тіла чоловіка.