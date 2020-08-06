У різних районах Києва знайшли фрагменти тіла чоловіка

"Вчора під час відпрацювання території Деснянського району дільничні офіцери поліції виявили у лісосмузі багаття, а поряд - жінку, яка готувала до знищення підозрілі предмети. Поліцейські зупинили дії невідомої та з’ясували, що вона намагалася спалити кінцівки людського тіла", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив т.в.о. начальника ГУНП у Києві Віктор Нечитайло, для документування події на місце приїхала слідчо-оперативна група. У подальшому поліцейські встановили особу чоловіка та помешкання, де виявили рештки його тіла.

"Потерпілий – мешканець Дніпровського району, 1981 року народження. У його квартирі ми знайшли інші частини його ж тіла, поспілкувалися з сусідами і встановили, що він та жінка, яку виявили у лісосмузі, раніше були знайомі. А відтак, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України її затримали", - розповів Нечитайло.

Повідомляється, що затриманою виявилася уродженка іншої держави, 1987 року народження, яка останні кілька років мешкала у столиці.

Також слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких – вбивство із корисливих мотивів, з метою заволодіння житловою площею, на якій потерпілий сам проживав. Для встановлення обставин події та причини смерті призначено необхідні експертизи.

"За даним фактом ми розпочали досудове розслідування кримінального провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із міською прокуратурою слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання до суду для обрання затриманій запобіжного заходу. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі", - додав Нечитайло.

Нагадаємо, в урочищі на Житомирщині виявлено людські рештки.