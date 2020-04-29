В урочищі на Житомирщині виявлено людські рештки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В урочищі неподалік села Юлянівка Пулинського району Житомирської області виявлено людські рештки та фрагменти одягу. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Про знахідку до поліції повідомив один з місцевих жителів. Слідча група виїхала на місце та виявила в урочищі “Вовча Гора” людські кістки. А також фрагменти одягу — ймовірно чоловічого.
Всі виявилені рештки та одяг направлені на експертизу для встановлення причин та обставин смерті людини.
Як повідомляв УНН, на Донеччині у лісосмузі виявлено тіло чоловіка.