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В урочищі на Житомирщині виявлено людські рештки

В урочищі на Житомирщині виявлено людські рештки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В урочищі неподалік села Юлянівка Пулинського району Житомирської області виявлено людські рештки та фрагменти одягу. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Про знахідку до поліції повідомив один з місцевих жителів. Слідча група виїхала на місце та виявила в урочищі “Вовча Гора” людські кістки. А також фрагменти одягу — ймовірно чоловічого.

Всі виявилені рештки та одяг направлені на експертизу для встановлення причин та обставин смерті людини.

Як повідомляв УНН, на Донеччині у лісосмузі виявлено тіло чоловіка.

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