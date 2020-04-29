В урочище в Житомирской области обнаружены человеческие останки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В урочище близ села Юляновка Пулинского района Житомирской области обнаружены человеческие останки и фрагменты одежды. Об этом сообщили УНН правоохранители.
О находке в полицию сообщил один из местных жителей. Следственная группа виехала на место и обнаружила в урочище “Волчья Гора” человеческие кости. А также фрагменты одежды — вероятно мужского.
Все виявилени остатки и одежду направлены на экспертизу для установления причин и обстоятельств смерти человека.
Как сообщал УНН, в Донецкой области в лесополосе обнаружено тело мужчины.