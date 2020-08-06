В разных районах Киева нашли фрагменты тела мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В разных районах столицы были найдены фрагменты тела мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киева.
"Вчера во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костра, а рядом - женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела", - говорится в сообщении.
Как сообщил и.о. начальника ГУНП в Киеве Виктор Нечитайло, для документирования события на место приехала следственно-оперативная группа. В дальнейшем полицейские установили личность мужчины и помещение, где обнаружили останки его тела.
"Пострадавший - житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы. Следовательно, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины ее задержали", - рассказал Нечитайло.
Сообщается, что задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, которая последние несколько лет жила в столице.
Также следствие отрабатывает несколько версий, среди которых - убийство с корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.
"По данному факту мы начали досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы", - добавил Нечитайло.
Напомним, в урочище в Житомирской области обнаружены человеческие останки.