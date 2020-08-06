В разных районах Киева нашли фрагменты тела мужчины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86914 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102534 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127699 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107854 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128019 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101398 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102195 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В разных районах Киева нашли фрагменты тела мужчины

В разных районах Киева нашли фрагменты тела мужчины

Киев  •  УНН

 • 18149 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В разных районах столицы были найдены фрагменты тела мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киева.

"Вчера во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костра, а рядом - женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела", - говорится в сообщении.

Как сообщил и.о. начальника ГУНП в Киеве Виктор Нечитайло, для документирования события на место приехала следственно-оперативная группа. В дальнейшем полицейские установили личность мужчины и помещение, где обнаружили останки его тела.

"Пострадавший - житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы. Следовательно, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины ее задержали", - рассказал Нечитайло.

Сообщается, что задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, которая последние несколько лет жила в столице.

Также следствие отрабатывает несколько версий, среди которых - убийство с корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.

"По данному факту мы начали досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы", - добавил Нечитайло.

Напомним, в урочище в Житомирской области обнаружены человеческие останки.

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