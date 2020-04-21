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В Одесі відкрили справу за незакриття ринку "Привоз"

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Поліція Одеської області відкрила провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням (стаття 325 Кримінального кодексу України) на найстарішому одеському ринку “Привоз”. Про це повідомив заступник керівника головного управління Національної поліції в Одеській області Сергій Махотін, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

“На даний час по даному факту в Приморському відділі поліції відкрито кримінальне провадження. Зараз складена певна кількість протоколів як про порушення порядку торгівлі, так і про порушення порядку карантину”, — зазначив Махотін.

За його словами, три чверті ринку “Привоз” не працюють, залишилися тільки декілька павільйонів.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій на якій закликав їх оперативніше надавати інформацію щодо хворих на коронавірус в регіонах та дотримання карантинних заходів.

Торкнулися на нараді й питання про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях...Голови ОДА перелічених областей відзвітували, що станом на ранок вівторка всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті, проте в Харкові та Одесі вони продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття.

Українські Національні Новини

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