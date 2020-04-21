В Одессе открыли дело из-за незакрытия рынка "Привоз"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Полиция Одесской области открыла производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (статья 325 Уголовного кодекса Украины) на старом одесском рынке "Привоз". Об этом сообщил заместитель руководителя главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"В настоящее время по данному факту в Приморском отделе полиции открыто уголовное производство. Сейчас составлено определенное количество протоколов как о нарушении порядка торговли, так и о нарушении порядка карантина", - отметил Махотин.
По его словам, три четверти рынка "Привоз" не работают, остались только несколько павильонов.
Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел селекторное совещание с председателями областных государственных администраций на которой призвал их оперативно предоставлять информацию о больных коронавирусом в регионах и соблюдение карантинных мероприятий.
Коснулись на совещании и вопроса о временном закрытии продовольственных рынков, в частности в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях ... Главы ОГА перечисленных областей отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии.