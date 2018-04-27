В Одесі трамвай зійшов з рейок: постраждали дві людини
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Одесі внаслідок ДТП за участю трамвая постраждали пасажири. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.
Аварія сталася сьогодні, близько 14-ї години, на Миколаївській дорозі, в районі будинку № 289.
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“Вагон трамвая зійшов з рейок і скоїв наїзд на електроопору. У результаті ДТП постраждали 2 людини”, — зазначили у поліції.
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Наразі постраждалих доставили в медичний заклад. На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини аварії.