В Одессе трамвай сошел с рельсов: пострадали два человека
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Одессе в результате ДТП с участием трамвая пострадали пассажиры. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Авария произошла сегодня, около 14 часов, на Николаевской дороге, в районе дома № 289.
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"Вагон трамвая сошел с рельсов и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП пострадали 2 человека", - отметили в полиции.
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Сейчас пострадавших доставили в медицинское учреждение. На месте работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства аварии.