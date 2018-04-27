В Одессе трамвай сошел с рельсов: пострадали два человека

Авария произошла сегодня, около 14 часов, на Николаевской дороге, в районе дома № 289.

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"Вагон трамвая сошел с рельсов и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП пострадали 2 человека", - отметили в полиции.

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Сейчас пострадавших доставили в медицинское учреждение. На месте работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства аварии.