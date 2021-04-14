В Одесі сталася смертельна аварія: водій врізався в дерево

Деталі

Аварія сталася близько півночі на Люстдорфрській дорозі, одна людина загинула, ще четверо травмовані. Попередньо відомо, що водій автомобіля Ford не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. В салоні всього було п’ятеро чоловіків. Один із них загинув, інших забрала “швидка”.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють особи постраждалих та обставини події. Правова кваліфікація їй буде надана згодом.

Нагадаємо

На Вінниччині 20-річний водій іномарки в стані алкогольного сп’яніння допустив наїзд на двох дітей, які рухалися на велосипеді. Внаслідок наїзду діти загинули на місці події, водія затримано.