Збив на смерть дітей віком 6 та 7 років: на Вінниччині затримали п'яного водія
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Вінниччині 20-річний водій іномарки в стані алкогольного сп'яніння допустив наїзд на двох дітей, які рухалися на велосипеді. Внаслідок наїзду діти загинули на місці події, водія затримано. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Цитата:
"Сьогодні, 30 березня, у селі Росоша Липовецької територіальної громади водій автомобіля Skoda допустив наїзд на двох дітей, які рухались на велосипеді. 20-річний водій іномарки, в організмі якого виявлено 1.76 проміле алкоголю, затриманий в процесуальному порядку", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Аварія сталась близько 13:00 години.
За попередньою інформацією слідства, 20 - річний водій, житель Оратівської територіальної громади, допустив наїзд на двох хлопчиків, віком 6 та 7 років, які на велосипеді рухались по проїзній частині дороги. У результаті аварії водій іномарки з’їхав у кювет, де його автівка загорілась.
Від отриманих тілесних ушкоджень малолітні діти загинули на місці пригоди.
Нетверезий водій транспортного засобу не постраждав.
У поліції додали, що слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає покарання - до 12 років позбавлення волі.
Доповнення
У Харківській області водій на Mercedes збив 12-річну дівчинку. Дитина померла на місці ДТП.