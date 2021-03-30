Сбил насмерть детей в возрасте 6 и 7 лет: в Винницкой области задержали пьяного водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Винницкой области 20-летний водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на двух детей, которые двигались на велосипеде. В результате наезда дети погибли на месте происшествия, водитель задержан. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Цитата:
"Сегодня, 30 марта, в селе Росоша Липовецкой территориальной общины водитель автомобиля Skoda допустил наезд на двух детей, которые двигались на велосипеде. 20-летний водитель иномарки, в организме которого обнаружены 1.76 промилле алкоголя, задержан в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.
Детали
Авария произошла около 13:00 часов.
По предварительной информации следствия, 20 - летний водитель, житель Оратовской территориальной общины, допустил наезд на двух мальчиков в возрасте 6 и 7 лет, которые на велосипеде двигались по проезжей части дороги. В результате аварии водитель иномарки съехал в кювет, где его автомобиль загорелся.
От полученных телесных повреждений малолетние дети погибли на месте происшествия.
Нетрезвый водитель транспортного средства не пострадал.
В полиции добавили, что следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет лишения свободы.
Дополнение
В Харьковской области водитель на Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Ребенок скончался на месте ДТП.