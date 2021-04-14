В Одессе произошла смертельная авария: водитель врезался в дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Одессе в Киевском районе произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерево, в результате погиб человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.
Детали
Авария произошла около полуночи на Люстдорфрський дороге, один человек погиб, еще четверо травмированы. Предварительно известно, что водитель автомобиля Ford не справился с управлением и въехал в дерево. В салоне всего было пятеро мужчин. Один из них погиб, других забрала “скорая”.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают личности пострадавших и обстоятельства происшествия. Правовая квалификация ей будет предоставлена позже.
Напомним
В Винницкой области 20-летний водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на двух детей, которые двигались на велосипеде. В результате наезда дети погибли на месте происшествия, водитель задержан.