В Одесі пролунали вибухи на тлі балістичної загрози: видніється сильний дим
Київ • УНН
За даними моніторингових каналів, ворог застосував дві балістичні ракети Іскандер-М, ціллю була портова інфраструктура.
В Одесі на тлі балістичної загрози пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
"Сильний дим після прильоту. Ціллю була портова інфраструктура. Можуть бути постраждалі", - йдеться у повідомленні "Думской" в Telegram-каналі.
За даними моніторингових каналів, ворог застосував дві балістичні ракети Іскандер-М.
Голова ОВА закликав жителів не виходити із укриттів до відбою.
Раніше Повітряні Сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Додамо
Наразі офіційної інформації про пошкодження чи руйнування немає.