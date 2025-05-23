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В Одесі пролунали вибухи на тлі балістичної загрози: видніється сильний дим

Київ • УНН

 • 2648 перегляди

За даними моніторингових каналів, ворог застосував дві балістичні ракети Іскандер-М, ціллю була портова інфраструктура.

В Одесі пролунали вибухи на тлі балістичної загрози: видніється сильний дим

В Одесі на тлі балістичної загрози пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ. 

"Сильний дим після прильоту. Ціллю була портова інфраструктура. Можуть бути постраждалі", - йдеться у повідомленні "Думской" в Telegram-каналі. 

За даними моніторингових каналів, ворог застосував дві балістичні ракети Іскандер-М. 

Голова ОВА закликав жителів не виходити із укриттів до відбою.

Раніше Повітряні Сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. 

Додамо

Наразі офіційної інформації про пошкодження чи руйнування немає.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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