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В Одессе прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы: виден сильный дым

Киев • УНН

 • 2120 просмотра

По данным мониторинговых каналов, враг применил две баллистические ракеты Искандер-М, целью была портовая инфраструктура.

В Одессе прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы: виден сильный дым

В Одессе на фоне баллистической угрозы прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на местные СМИ. 

"Сильный дым после прилета. Целью была портовая инфраструктура. Могут быть пострадавшие", - говорится в сообщении "Думской" в Telegram-канале. 

По данным мониторинговых каналов, враг применил две баллистические ракеты Искандер-М. 

Глава ОВА призвал жителей не выходить из укрытий до отбоя.

Ранее Воздушные Силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. 

Добавим

В настоящее время официальной информации о повреждениях или разрушениях нет.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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