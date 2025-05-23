В Одессе прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы: виден сильный дым
Киев • УНН
По данным мониторинговых каналов, враг применил две баллистические ракеты Искандер-М, целью была портовая инфраструктура.
В Одессе на фоне баллистической угрозы прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
"Сильный дым после прилета. Целью была портовая инфраструктура. Могут быть пострадавшие", - говорится в сообщении "Думской" в Telegram-канале.
По данным мониторинговых каналов, враг применил две баллистические ракеты Искандер-М.
Глава ОВА призвал жителей не выходить из укрытий до отбоя.
Ранее Воздушные Силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Добавим
В настоящее время официальной информации о повреждениях или разрушениях нет.