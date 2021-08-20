В Одесі б'ють поліцейських

Так, 18 серпня 41-річний одесит з'явився у відділення поліції і почав обурюватися з приводу того, що його сестру не поміщено до ізолятора після того, як у неї знайшли і вилучили сигарети нібито з наркотичною речовиною. Чоловікові пояснили, що питання про обрання запобіжного заходу жінці буде вирішуватися після проведення експертизи. На це він відповів агресивно: зловмисник ударив одного з поліцейських по голові, заподіявши йому черепно-мозкову травму. Правопорушнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 5 років за гратами.

19 серпня 23-річна жителька міста звернулася на спецлінію "102" з повідомленням про те, що її нетверезий співмешканець, з яким вона посварилася, намагається вибити вхідні двері в її будинку. На місце події відразу виїхали патрульні, проте заявниця, яка також була в стані алкогольного сп'яніння, обурилася, коли правоохоронці попросили у неї паспорт для оформлення протоколу, і кілька разів ударила поліцейську. Зловмисниці оголосили підозру в насильстві щодо працівниці.

12 серпня молодик ударив на вулиці по обличчю нацгвардійця і втік. На наступний день його спіймали, він дав свідчення. Як виявилося, затриманому 25 років. Раніше він був судимий за грабіж. Свою поведінку він пояснив тим, що нібито упізнав правоохоронця, який кілька місяців тому "образив" його під час виконання службових обов'язків, і вирішив помститися. Правопорушника помістили в ізолятор тимчасового утримання і повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, за умисне нанесення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків громадянину загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.