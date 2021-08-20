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17 березня, 19:38 • 106689 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 141645 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 203057 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 167073 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 163437 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 183341 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151957 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159657 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176302 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221985 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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В Одесі б'ють поліцейських

В Одесі б'ють поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Три випадки нападу на поліцейських зафіксовані в Одесі останніми днями. Про це свідчить статистика регіонального управління поліції.

Так, 18 серпня 41-річний одесит з'явився у відділення поліції і почав обурюватися з приводу того, що його сестру не поміщено до ізолятора після того, як у неї знайшли і вилучили сигарети нібито з наркотичною речовиною. Чоловікові пояснили, що питання про обрання запобіжного заходу жінці буде вирішуватися після проведення експертизи. На це він відповів агресивно: зловмисник ударив одного з поліцейських по голові, заподіявши йому черепно-мозкову травму. Правопорушнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 5 років за гратами.

19 серпня 23-річна жителька міста звернулася на спецлінію "102" з повідомленням про те, що її нетверезий співмешканець, з яким вона посварилася, намагається вибити вхідні двері в її будинку. На місце події відразу виїхали патрульні, проте заявниця, яка також була в стані алкогольного сп'яніння, обурилася, коли правоохоронці попросили у неї паспорт для оформлення протоколу, і кілька разів ударила поліцейську. Зловмисниці оголосили підозру в насильстві щодо працівниці.

12 серпня молодик ударив на вулиці по обличчю нацгвардійця і втік. На наступний день його спіймали, він дав свідчення. Як виявилося, затриманому 25 років. Раніше він був судимий за грабіж. Свою поведінку він пояснив тим, що нібито упізнав правоохоронця, який кілька місяців тому "образив" його під час виконання службових обов'язків, і вирішив помститися. Правопорушника помістили в ізолятор тимчасового утримання і повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, за умисне нанесення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків громадянину загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

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