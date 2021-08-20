В Одессе бьют полицейских

Так, 18 августа 41-летний одессит явился в отделение полиции и начал возмущаться по поводу того, что его сестру не поместили в изолятор после того, как у нее нашли и изъяли сигареты якобы с наркотическим веществом. Мужчине объяснили, что вопрос об избрании меры пресечения женщине будет решаться после проведения экспертизы. На это он ответил агрессивно: злоумышленник ударил одного из полицейских по голове, причинив ему черепно-мозговую травму. Правонарушителю объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 5 лет за решеткой.

19 августа 23-летняя жительница города обратилась по спецлинии “102” с сообщением о том, что ее нетрезвый сожитель, с которым она поссорилась, пытается выбить входную дверь в ее доме. На место происшествия сразу выехали патрульные, однако заявитель, которая также была в состоянии алкогольного опьянения, возмутилась, когда правоохранители попросили у нее паспорт для оформления протокола, и несколько раз ударила полицейскую. Злоумышленнице объявили подозрение в насилии в отношении работницы.

12 августа молодой человек ударил на улице по лицу нацгвардейца и убежал. На следующий день он был пойман и дал признательные показания. Как оказалось, задержанному 25 лет. Ранее он был судим за грабеж. Свое поведение он объяснил тем, что якобы узнал правоохранителя, который несколько месяцев назад “оскорбил” его при исполнении служебных обязанностей, и решил отомстить. Правонарушителя поместили в изолятор временного содержания и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, за умышленное нанесение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей гражданину грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.