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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 16953 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 130559 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 134184 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 195969 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140938 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132700 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Одессе бьют полицейских

В Одессе бьют полицейских

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Три случая нападения на полицейских зафиксированы в Одессе в последние дни. Об этом свидетельствует статистика регионального управления полиции.

Так, 18 августа 41-летний одессит явился в отделение полиции и начал возмущаться по поводу того, что его сестру не поместили в изолятор после того, как у нее нашли и изъяли сигареты якобы с наркотическим веществом. Мужчине объяснили, что вопрос об избрании меры пресечения женщине будет решаться после проведения экспертизы. На это он ответил агрессивно: злоумышленник ударил одного из полицейских по голове, причинив ему черепно-мозговую травму. Правонарушителю объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 5 лет за решеткой.

19 августа 23-летняя жительница города обратилась по спецлинии “102” с сообщением о том, что ее нетрезвый сожитель, с которым она поссорилась, пытается выбить входную дверь в ее доме. На место происшествия сразу выехали патрульные, однако заявитель, которая также была в состоянии алкогольного опьянения, возмутилась, когда правоохранители попросили у нее паспорт для оформления протокола, и несколько раз ударила полицейскую. Злоумышленнице объявили подозрение в насилии в отношении работницы.

12 августа молодой человек ударил на улице по лицу нацгвардейца и убежал. На следующий день он был пойман и дал признательные показания. Как оказалось, задержанному 25 лет. Ранее он был судим за грабеж. Свое поведение он объяснил тем, что якобы узнал правоохранителя, который несколько месяцев назад “оскорбил” его при исполнении служебных обязанностей, и решил отомстить. Правонарушителя поместили в изолятор временного содержания и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, за умышленное нанесение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей гражданину грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

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