В Одесі авто протаранило майданчик McDonalds: двоє госпіталізованих

“31-річну жінку, на яку наїхав автомобіль, з травмами голови, грудної клітини та забоєм хребта „швидка“ доставила у лікарню”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій “Nissan” виїхав за межі проїжджої частини на газон біля закладу харчування на проспекті Шевченка та збив його відвідувачку. Зі слів чоловіка, йому стало зле, тому він виїхав з дороги. Його теж госпіталізували.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, подія сталась біля місцевого закладу McDonalds.

“Наразі обставини автопригоди встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Пoрушення правил безпеки дoрoжньoгo руху абo експлуатації транспoрту oсoбами, які керують транспoртними засoбами) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Хмельниччині громадянин Республіки Туреччина вчинив ДТП, що призвело до смерті двох осіб.