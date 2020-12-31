В Одессе авто протаранило площадку McDonalds: двое госпитализированных

“31-летнюю женщину, на которую наехал автомобиль, с травмами головы, грудной клетки и ушибом позвоночника „скорая“ доставила в больницу”, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель “Nissan” выехал за пределы проезжей части на газон возле заведения питания на проспекте Шевченко и сбил его посетительницу. По словам мужчины, ему стало плохо, поэтому он выехал с дороги. Его тоже госпитализировали.

Как сообщают местные СМИ, это произошло у местного заведения McDonalds.

“Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Пoрушення правил безопасности дoрoжньoгo движения абo эксплуатации транспoрту oсoбамы, управляющих транспoртнимы засoбамы) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой гражданин Республики Турция совершил ДТП, повлекшее смерть двух человек.