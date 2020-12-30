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На Хмельниччині іноземець вчинив ДТП, через яке загинуло двоє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Хмельниччині громадянин Республіки Туреччина вчинив ДТП, що призвело до смерті двох осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної прокуратури.

На Хмельниччині іноземець вчинив ДТП, через яке загинуло двоє осіб

“Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 грудня цього року о пів на другу ночі поблизу села Томашівка Ярмолинецького району. Керуючи автомобілем марки Audi A6 у стані алкогольного сп’яніння, громадянин Республіки Туреччина допустив зіткнення із автомобілем “ВАЗ”. Внаслідок цього водій та пасажир автомобіля "ВАЗ" від отриманих травм загинули на місці події, ще двоє пасажирів госпіталізовано до лікувального закладу. Водію автомобіля Audi A6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва обласної прокуратури слідчим управлінням ГУНП в області.

Санкція ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, на автодорозі "Київ — Одеса" зіштовхнулося відразу вісім транспортних засобів. Двох людей було шпиталізовано до лікарні.

Українські Національні Новини

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