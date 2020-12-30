Масштабна ДТП на "Одеській трасі": зіштовхнулося 8 автомобілів, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На автодорозі "Київ — Одеса" зіштовхнулося відразу вісім транспортних засобів. Двох людей було шпиталізовано до лікарні. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу патрульної поліція Київської області.
"Сьогодні вранці у районі села Віта-Поштова сталося зіткнення восьми транспортних засобів. За попередніми даними, дві особи отримали травми та були шпиталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що патрульні займаються регулюванням руху.
"Оскільки на зазначеній ділянці дві крайні ліві смуги руху у напрямку Одеси тимчасово заблоковано. Об'їзд здійснюється по двом правим смугам. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, поліція відкрила провадження через ДТП у Броварах, де зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси.