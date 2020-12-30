Масштабна ДТП на "Одеській трасі": зіштовхнулося 8 автомобілів, є травмовані

"Сьогодні вранці у районі села Віта-Поштова сталося зіткнення восьми транспортних засобів. За попередніми даними, дві особи отримали травми та були шпиталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що патрульні займаються регулюванням руху.

"Оскільки на зазначеній ділянці дві крайні ліві смуги руху у напрямку Одеси тимчасово заблоковано. Об'їзд здійснюється по двом правим смугам. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, поліція відкрила провадження через ДТП у Броварах, де зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси.