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Масштабна ДТП на "Одеській трасі": зіштовхнулося 8 автомобілів, є травмовані

Київ • УНН

 • 23042 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. На автодорозі "Київ — Одеса" зіштовхнулося відразу вісім транспортних засобів. Двох людей було шпиталізовано до лікарні. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу патрульної поліція Київської області.

Масштабна ДТП на "Одеській трасі": зіштовхнулося 8 автомобілів, є травмовані

"Сьогодні вранці у районі села Віта-Поштова сталося зіткнення восьми транспортних засобів. За попередніми даними, дві особи отримали травми та були шпиталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що патрульні займаються регулюванням руху.

"Оскільки на зазначеній ділянці дві крайні ліві смуги руху у напрямку Одеси тимчасово заблоковано. Об'їзд здійснюється по двом правим смугам. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, поліція відкрила провадження через ДТП у Броварах, де зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них автобуси.

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