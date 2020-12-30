Масштабное ДТП на "Одесской трассе": столкнулось 8 автомобилей, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На автодороге "Киев - Одесса" столкнулось сразу восемь транспортных средств. Два человека были госпитализированы в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиция Киевской области.
"Сегодня утром в районе села Вита-Почтовая произошло столкновение восьми транспортных средств. По предварительным данным, два человека получили травмы и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что патрульные занимаются регулированием движения.
"Поскольку на данном участке две крайние левые полосы движения в направлении Одессы временно заблокированы. Объезд осуществляется по двум правым полосам. На месте работают спасатели, медики и полицейские", - отмечается в сообщении.
Напомним, полиция открыла производство из-за ДТП в Броварах, где столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них автобусы.