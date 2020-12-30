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В Хмельницкой области иностранец совершил ДТП, из-за которого погибли два человека

Киев • УНН

 • 13287 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Хмельницкой области гражданин Республики Турция совершил ДТП, повлекшее смерть двух человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной прокуратуры.

В Хмельницкой области иностранец совершил ДТП, из-за которого погибли два человека

"Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 декабря этого года в половине второго ночи вблизи села Томашовка Ярмолинецкого района. Управляя автомобилем Audi A6 в состоянии алкогольного опьянения, гражданин Республики Турция столкнулся с автомобилем "ВАЗ". В результате водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погибли на месте происшествия, еще двое пассажиров госпитализированы в лечебное учреждение. Водителю автомобиля Audi A6 сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование проводится под процессуальным руководством областной прокуратуры следственным управлением ГУНП в области.

Санкция ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, на автодороге "Киев - Одесса" столкнулось сразу восемь транспортных средств. Два человека были госпитализированы в больницу.

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