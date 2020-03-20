В ОДА розповіли про стан 25 інфікованих коронавірусом осіб на Буковині

КИЇВ. 21 березня. УНН. Стан здоров’я 25 осіб, у яких виявили коронавірус у Чернівецькій області, стабільний. Лише у двох виявили пневмонію. Про це йдеться у відеозверненні, яке записав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук ввечері у п'ятницю, передає УНН.