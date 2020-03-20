В ОДА розповіли про стан 25 інфікованих коронавірусом осіб на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Стан здоров’я 25 осіб, у яких виявили коронавірус у Чернівецькій області, стабільний. Лише у двох виявили пневмонію. Про це йдеться у відеозверненні, яке записав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук ввечері у п'ятницю, передає УНН.
"Ми маємо підтверджено ще 10 людей з коронавірусною інфекцією. Таким чином всього на території Чернівецької області зафіксовано 25 випадків інфікування",- сказав Осачук.
Також Осачук розповів про географія розповсюдження коронавірусу в Чернівецькій області.
"Одинадцять осіб у селі Колінківці Хотинського району, семеро осіб у селі Брусниця Кіцманського району, і по одній особі у місті Хотині та селі Топорівці Новоселицькому району, у селі Лужани Кіцманського району та місті Чернівці також одна особа й село Ї́жівці Сторожинецького району",- розповів Осачук.
Він зазначив, що стан пацієнтів стабільний.
"В усіх пацієнтів стан здоров’я стабільний, вони знаходяться під наглядом лікарів. Лише у двох людей старшого віку наявна пневмонія…Хочу зазначити, що один пацієнт проходить лікування амбулаторне. Він також почувається добре й лікування здійснюється під наглядом сімейного лікаря", - сказав Осачук.
Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксовано 10 нових випадків коронавірусу