В ОГА рассказали о состоянии 25 инфицированных коронавирусом лиц на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Состояние здоровья 25 человек, у которых обнаружили коронавирус в Черновицкой области, стабильное. Лишь у двух обнаружили пневмонию. Об этом говорится в видеообращении, которое записал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук вечером в пятницу, передает УНН.
"Мы подтверждено еще 10 человек с коронавирусной инфекцией. Таким образом всего на территории Черновицкой области зафиксировано 25 случаев инфицирования", - сказал Осачук.
Также Осачук рассказал о географии распространения коронавируса в Черновицкой области.
"Одиннадцать человек в селе Колинковцы Хотинского района, семь человек в селе Брусника Кицманского района, и по одному человеку в городе Хотине и селе Топоровцы Новоселицкого района, в селе Лужаны Кицманского района и городе Черновцы также один человек и село Иживцы Сторожинецкого района", - рассказал Осачук.
Он отметил, что состояние пациентов стабильное.
"У всех пациентов состояние здоровья стабильное, они находятся под наблюдением врачей. Только у двух людей старшего возраста имеется пневмония ... Хочу отметить, что один пациент проходит лечение амбулаторное. Он также чувствует себя хорошо и лечение осуществляется под наблюдением семейного врача", - сказал Осачук.
Напомним, в Черновицкой области зафиксировано 10 новых случаев коронавируса