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В Обухові затримано розбещувача дітей

В Обухові затримано розбещувача дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні в місті Обухів Київської області затримали розбещувача дітей, якого розшукували з 2007 року. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.

"Встановлено, що упродовж 2007–2012 років мешканець Німеччини неодноразово вчиняв розпусні дії, розбещення та зґвалтування дітей. Правоохоронці Німеччини виявили 15 таких фактів. Сьогодні вранці оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали зловмисника у місті Обухів Київської області", - йдеться у повідомленні.

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Начальник відділу розшуку Департаменту карного розшуку Нацполіції Роман Крилевич повідомляє, що за матеріалами правоохоронних органів Німеччини, дана особа упродовж 2007 – 2012 років неодноразово вчиняла розпусні дії, розбещення та зґвалтування дітей. Поліцією Німеччини зафіксовано 15 таких фактів.

Підозрюваний перебував у міжнародному розшуку з лютого 2015 року. Йому інкримінують вчинення злочинів, пов’язаних з розбещенням дітей з обтяжуючими обставинами. Йдеться про злочини, передбачені ст. 174 (розбещення підопічних – ред.), ст. 176 (розбещення дітей – ред..) Кримінального кодексу Німеччини.

"Ми перевірили отриману інформацію щодо можливих місць його перебування, відпрацювали всі отримані дані, провели додаткові заходи та затримали його", – зазначив начальник розшукового підрозділу.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому тимчасового арешту з подальшою екстрадицією до Німеччини. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Запоріжжі поліція затримала дев’ятнадцятирічного розбещувача малолітніх.

Українські Національні Новини

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