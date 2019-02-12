В Обухове задержали растлителя детей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня в городе Обухов Киевской области задержали растлителя детей, которого разыскивали с 2007 года. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Установлено, что на протяжении 2007-2012 годов житель Германии неоднократно совершал развратные действия, развращение и изнасилование детей. Правоохранители Германии обнаружили 15 таких фактов. Сегодня утром оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции задержали злоумышленника в городе Обухов Киевской области", - говорится в сообщении.
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Начальник отдела розыска Департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Крилевич сообщает, что по материалам правоохранительных органов Германии, данное лицо в течение 2007 - 2012 годов неоднократно совершала развратные действия, развращение и изнасилование детей. Полицией Германии зафиксировано 15 таких фактов.
Подозреваемый находился в международном розыске с февраля 2015 года. Ему инкриминируют совершение преступлений, связанных с развращением детей с отягчающими обстоятельствами. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 174 (развращение подопечных - ред.), ст. 176 (развращение детей - ред.) Уголовного кодекса Германии.
"Мы проверили полученную информацию о возможных мест его нахождения, отработали все полученные данные, провели дополнительные мероприятия и задержали его", - отметил начальник розыскного подразделения.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному временного ареста с последующей экстрадицией в Германию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Запорожье полиция задержала девятнадцатилетнего растлителя малолетних.