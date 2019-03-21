В ОБСЄ прокоментували ситуацію з ЦВК і недопуском росіян

"Для центральної виборчої комісії наш офіс отримав від 32 країн-учасниць, 32 країн ОБСЄ, кандидатів на роль короткострокових спостерігачів для участі в нашій місії зі спостереження за виборами. Теперь з них Центральна виборча комісія не акредитувала 24 людини, яких ми представили в списку від Російської Федерації", - сказав Раймер.



За його словами, кандидати з інших 31 країн ОБСЄ були акредитовані в ЦВК.



На прохання прокоментувати ситуацію, що склалася співрозмовник відповів, що директор Бюро демократичних інститутів і прав людини раніше вже прокоментував її, коли українська влада заявила, що не акредитувати російських спостерігачів, а Рада підтримала таку позицію.



"Директор уже прокоментував в минулому, ... що ми в по-суті розчаровані цим рішенням, і що директор не вважає, що це відповідає зобов'язанням ОБСЄ", - зазначив Раймер.



На питання про те, чи буде в Бюро замінювати вибулих спостерігачів з Росії кандидатами ОБСЄ з інших країн, він зазначив, що від ОБСЄ в Україні на вибори і так їде досить багато спостерігачів.



"Ми представили 684 імені, 24 з них - громадяни Росії, вони не були прийняті центральною виборчою комісією. Отже, у нас їх буде 660, це все ще велика кількість спостерігачів", - додав співрозмовник.



Нагадаємо, 20 березня Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ в реєстрації офіційними спостерігачами на виборах президента 24 осіб, які є громадянами РФ.