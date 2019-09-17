В ОБСЄ констатували відсутність умов для проведення виборів в ОРДЛО за українським законом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Наразі умови для проведення вільних виборів за українським законодавством на непідконтрольних урядові територіях України немає. Таку думку висловив очільник ОБСЄ Мирослав Лайчак в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.
“На сьогодні я не бачу передумов для проведення вільних виборів за українським законодавством на територіях, непідконтрольних владі”, — зазначив Лайчак.
За його словами, оскільки Донбас є територією України, доречно, що вибори там можна організувати тільки в такій обстановці, коли українська влада, український уряд скажуть, що є атмосфера, передумови для вільних виборів. “На сьогодні такої ситуації немає”, — наголосив він.
Нагадаємо, вибори на окупованих територіях можливі лише за українським законодавством. Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.