В ОБСЕ констатировали отсутствие условий для проведения выборов в ОРДЛО по украинскому закону
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сейчас условия для проведения свободных выборов с украинским законодательством на неподконтрольных правительству территориях Украины нет. Такое мнение высказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью ВВС Украина, передает УНН.
“На сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти”, — отметил Лайчак.
По его словам, поскольку Донбасс является территорией Украины, уместно, что выборы там можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что атмосфера, предпосылки для свободных выборов. “На сегодня такой ситуации нет”, — подчеркнул он.
Напомним, выборы на оккупированных территориях возможны только при украинском законодательстве. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.