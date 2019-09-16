Разумков розповів про умови для проведення виборів на окупованому Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Вибори на окупованих територіях можливі лише за українським законодавством. Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Вибори на окупованих територіях зможуть відбутися тільки за законами України”, — сказав Разумков.
Від додав, що розпуск ЦВК не пов’язаний із питанням проведення виборів на окупованих територіях.
“Були питання під час парламентської кампанії, що правда їх було менше (ніж під час президентської — ред.)”, — додав він.
Спікер парламенту додав, що розпуск ЦВК підтримали різні політичні сили парламенту.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України розпустила ЦВК.