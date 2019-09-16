Разумков рассказал об условиях проведения выборов на оккупированном Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Выборы на оккупированных территориях возможны только по украинскому законодательству. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
“Выборы в захваченных территориях смогут произойти только по законам Украины”, — сказал Разумков.
От добавил, что роспуск ЦИК не связан с вопросом проведения выборов на оккупированных территориях.
“Были вопросы во время парламентской кампании, правда их было меньше (чем во время президентской — ред.)”, — добавил он.
Спикер парламента добавил, что роспуск ЦИК поддержали различные политические силы парламента.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины распустила ЦИК.