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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 24687 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 46387 перегляди

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"В області все спокійно": голова ОВА не підтвердив збиття ракет на Волині

"В області все спокійно": голова ОВА не підтвердив збиття ракет на Волині

Київ • УНН

 • 149962 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Інформація про збиття ракет у Волинській області не підтвержується, в області все спокійно, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, пише УНН.

Цитата

"Інформація про збиття ракет на Волині - неправдива. В області все спокійно", - написав Погуляйко у Телеграм.

Раніше

Низка пабліків поширила інформацію про нібито збиття ракет на Волині.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській, Кіровоградській областях були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергі після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.

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