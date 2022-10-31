"В області все спокійно": голова ОВА не підтвердив збиття ракет на Волині

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"Інформація про збиття ракет на Волині - неправдива. В області все спокійно", - написав Погуляйко у Телеграм.

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Низка пабліків поширила інформацію про нібито збиття ракет на Волині.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській, Кіровоградській областях були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергі після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.