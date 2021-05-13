В ОАЕ схвалили екстрене використання вакцини від COVID-19 Pfizer для дітей

Цитата

“Міністерство охорони здоров’я та профілактики схвалює екстрене використання вакцини Pfizer-Bionic для вікової групи від 12 до 15 років”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років.

Про випробування на підлітках

У випробуваннях Pfizer і BioNTech брали участь 2 260 підлітків-добровольців у віці 12-15 років. За підсумками випробувань компанії заявили, що серед дітей, які отримали обидві дози щеплення, не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу, в той час як в групі плацебо захворіли 18 осіб.

У кінці березня Pfizer і BioNTech також почали тестування своєї вакцини на дітях молодше 12 років, щоб до початку 2022 року розширити застосування препарату і до цієї вікової групи. У випробуваннях візьмуть участь діти у віці від 6 місяців. Результати тестування компанія планує отримати в другій половині 2021 року.