В ОАЕ схвалили екстрене використання вакцини від COVID-19 Pfizer для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Об'єднані Арабські Емірати схвалили екстрене використання вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer і BioNTech для дітей віком від 12-15 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на уряд ОАЕ в Twitter.
Цитата
“Міністерство охорони здоров’я та профілактики схвалює екстрене використання вакцини Pfizer-Bionic для вікової групи від 12 до 15 років”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років.
Про випробування на підлітках
У випробуваннях Pfizer і BioNTech брали участь 2 260 підлітків-добровольців у віці 12-15 років. За підсумками випробувань компанії заявили, що серед дітей, які отримали обидві дози щеплення, не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу, в той час як в групі плацебо захворіли 18 осіб.
У кінці березня Pfizer і BioNTech також почали тестування своєї вакцини на дітях молодше 12 років, щоб до початку 2022 року розширити застосування препарату і до цієї вікової групи. У випробуваннях візьмуть участь діти у віці від 6 місяців. Результати тестування компанія планує отримати в другій половині 2021 року.