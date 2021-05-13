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В ОАЭ одобрили экстренное использование вакцины от COVID-19 Pfizer для детей

Киев • УНН

 • 19906 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Объединенные Арабские Эмираты одобрили экстренное использование вакцины от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech для детей от 12-15 лет. Об этом сообщает со ссылкой на правительство ОАЭ в Twitter.

В ОАЭ одобрили экстренное использование вакцины от COVID-19 Pfizer для детей

Цитата

"Министерство здравоохранения и профилактики одобряет экстренное использование вакцины Pfizer-Bionic для возрастной группы от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Дополнение

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет.

Об испытаниях на подростках

В испытаниях Pfizer и BioNTech участвовали 2260 подростков добровольцев в возрасте 12-15 лет. По итогам испытаний компании заявили, что среди детей, которые получили обе дозы прививки, не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, в то время как в группе плацебо заболели 18 человек.

В конце марта Pfizer и BioNTech также начали тестирование своей вакцины на детях младше 12 лет, чтобы к началу 2022 года расширить применение препарата и к этой возрастной группы. В испытаниях примут участие дети в возрасте от 6 месяцев. Результаты тестирования компания планирует получить во второй половине 2021 года.

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