В.Новинський вніс до ВР пояснення щодо подання стосовно нього
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Народний депутат Вадим Новинський повідомив, що вніс до секретаріату Верховної Ради своє пояснення щодо подання стосовно нього і завтра під час засідання регламентного комітету ВР розповість про все докладно, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"Я не поїду з України, навіть якщо буде існувати загроза мого арешту. Але я нікому не дам спекулювати на цій темі, і нікому не дам можливості зловтішатися. У понеділок я вніс до секретаріату Верховної Ради своє пояснення щодо цього подання. І завтра під час засідання Регламентного комітету я про все докладно розповім", - зазначив В.Новинський.
Нагадаємо, регламентний комітет ВР розгляне подання про зняття недоторканності з В.Новинського 16 листопада.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.