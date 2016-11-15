В.Новинский внес в ВР объяснения по представлению в отношении него
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Народный депутат Вадим Новинский сообщил, что внес в секретариат Верховной Рады свое объяснение представления относительно него и завтра во время заседания регламентного комитета ВР расскажет обо всем подробно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Я не уеду из Украины, даже если будет существовать угроза моего ареста. Но я никому не дам спекулировать на этой теме, и никому не дам возможности злорадствовать. В понедельник я внес в секретариат Верховной Рады свое объяснение по этому представлению. И завтра во время заседание регламентного комитета я обо всем подробно расскажу", - отметил В.Новинский.
Напомним, регламентный комитет ВР рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с В.Новинского 16 ноября.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, А.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, А.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.