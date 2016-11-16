В.Новинський повідомив, що мав очну ставку з О.Драбинком
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Народний депутат Вадим Новинський повідомив, що мав очну ставку із метрополитом Олександром Драбинком. Про це він сказав під час засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, передає УНН.
“У мене була очна ставка з Драбинком. Але чомусь ні свідки, ні Генпрокуратура про це не згадує. На якій багато фактів він спростовував або на питання моїх адвокатів відповідав нечітко. На це просто закриває очі прокуратура”, — заявив В.Новинський.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.