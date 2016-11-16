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В.Новинский сообщил, что имел очную ставку с А.Драбинко

В.Новинский сообщил, что имел очную ставку с А.Драбинко

Киев • УНН

 • 8844 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народный депутат Вадим Новинский сообщил, что имел очную ставку с метрополитом Александром Драбинко. Об этом он сказал во время заседания Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины, передает УНН.

"У меня была очная ставка с Драбинко. Но почему-то ни свидетели, ни Генпрокуратура об этом не вспоминают. На которой много фактов он опровергал или на вопросы моих адвокатов отвечал нечетко. На это просто закрывает глаза прокуратура", - заявил В.Новинский.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

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