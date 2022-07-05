В небі над Одесою помітили чорний дим: в ОВА пояснили це пожежею, не "приліт"

Цитата

"Одеса. Без хвилювань... Від спеки, попередньо, зайнялися побутове сміття та автошини. Це не "приліт"! Тихого безпечного дня!" - зазначив Братчук у Telegram.

На місці працювали пожежники.

Доповнення

Дві години повітряної тривоги було вночі в Одесі та області.

Понад 30 ракет на бортах 5 кораблів рф загрожують Україні з моря.