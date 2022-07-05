В небі над Одесою помітили чорний дим: в ОВА пояснили це пожежею, не "приліт"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. В Одесі, попередньо, через спеку сталася пожежа сміття та автомобільних шин, "прильоту" не було. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, оприлюднивши відео з чорним димом, що здіймається у небо, пише УНН.
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"Одеса. Без хвилювань... Від спеки, попередньо, зайнялися побутове сміття та автошини. Це не "приліт"! Тихого безпечного дня!" - зазначив Братчук у Telegram.
На місці працювали пожежники.
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