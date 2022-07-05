В небе над Одессой заметили черный дым: в ОВА объяснили это пожаром, не "прилет"

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13:44 • 16453 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 21426 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 33189 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 8818 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В Одессе, предварительно, из-за жары произошел пожар мусора и автомобильных шин, "прилета" не было. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, обнародовав видео с черным дымом, поднимающимся в небо, пишет УНН.

Цитата

"Одесса. Без волнений... От жары, предварительно, загорелись бытовой мусор и автошины. Это не "прилет"! Тихого безопасного дня!" – отметил Братчук в Telegram.

На месте работали пожарные.

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