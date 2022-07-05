В небе над Одессой заметили черный дым: в ОВА объяснили это пожаром, не "прилет"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Одессе, предварительно, из-за жары произошел пожар мусора и автомобильных шин, "прилета" не было. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, обнародовав видео с черным дымом, поднимающимся в небо, пишет УНН.
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"Одесса. Без волнений... От жары, предварительно, загорелись бытовой мусор и автошины. Это не "прилет"! Тихого безопасного дня!" – отметил Братчук в Telegram.
На месте работали пожарные.
Дополнение
Два часа воздушной тревоги было ночью в Одессе и области.
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