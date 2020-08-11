В НБУ пояснили, що стримувало інфляцію в липні

“Слабкий внутрішній попит та здешевлення окремих продуктів харчування стримували інфляцію у минулому місяці. Ці фактори нівелювали тиск на ціни з боку послаблення гривні та збільшення витрат підприємств на заходи з дезінфекції”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у липні сповільнилося зростання цін на продовольчі товари — як сирі, так і з високим ступенем обробки. Зокрема, подешевшали овочі, свинина і цукор. Уповільнилися темпи подорожчання молока та молочних виробів. Крім цього, нижчими, ніж торік, залишалися ціни на паливо і непродовольчі товари, зокрема, побутову техніку, електроніку, одяг і взуття. Динаміка цін на послуги у липні не зазнала змін.

“Очікується, що надалі поступове пожвавлення споживчого попиту та економічної активності під впливом м’якої монетарної політики Національного банку та фіскальних стимулів Уряду зумовить повернення споживчої інфляції у межі цільового діапазону 5% ± 1 в.п”, — додали в НБУ.

Нагадаємо, за інформацією Держстату, споживчі ціни в Україні в липні 2020 року знизилися на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, у річному вимірі інфляція за підсумками липня залишилась на рівні 2,4%.