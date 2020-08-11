В НБУ объяснили, что сдерживало инфляцию в июле

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88540 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102808 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128185 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108087 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128393 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101454 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102236 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
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4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

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В НБУ объяснили, что сдерживало инфляцию в июле

В НБУ объяснили, что сдерживало инфляцию в июле

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Инфляцию в прошлом месяце сдерживал слабый внутренний спрос на удешевление отдельных продуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“Слабый внутренний спрос и удешевление отдельных продуктов питания сдерживали инфляцию в прошлом месяце. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны ослабления гривны и увеличение расходов предприятий на мероприятия по дезинфекции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле замедлился рост цен на продовольственные товары — как сырые, так и с высокой степенью обработки. В частности, подешевели овощи, свинина и сахар. Замедлились темпы подорожания молока и молочных изделий. Кроме этого, ниже, чем в прошлом году, оставались цены на топливо и непродовольственные товары, в частности, бытовую технику, электронику, одежду и обувь. Динамика цен на услуги в июле не претерпела изменений.

“Ожидается, что в дальнейшем оижадется постепенное оживление потребительского спроса и экономической активности под влиянием мягкой монетарной политики Национальный банк и фискальных стимулов правительства приведет возвращение потребительской инфляции в пределы целевого диапазона 5%±1 п.п.”, — добавили в НБУ.

Напомним, по информации Госстата, потребительские цены в Украине в июле 2020 года снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.

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