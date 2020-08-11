В НБУ объяснили, что сдерживало инфляцию в июле
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Инфляцию в прошлом месяце сдерживал слабый внутренний спрос на удешевление отдельных продуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
“Слабый внутренний спрос и удешевление отдельных продуктов питания сдерживали инфляцию в прошлом месяце. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны ослабления гривны и увеличение расходов предприятий на мероприятия по дезинфекции”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле замедлился рост цен на продовольственные товары — как сырые, так и с высокой степенью обработки. В частности, подешевели овощи, свинина и сахар. Замедлились темпы подорожания молока и молочных изделий. Кроме этого, ниже, чем в прошлом году, оставались цены на топливо и непродовольственные товары, в частности, бытовую технику, электронику, одежду и обувь. Динамика цен на услуги в июле не претерпела изменений.
“Ожидается, что в дальнейшем оижадется постепенное оживление потребительского спроса и экономической активности под влиянием мягкой монетарной политики Национальный банк и фискальных стимулов правительства приведет возвращение потребительской инфляции в пределы целевого диапазона 5%±1 п.п.”, — добавили в НБУ.
Напомним, по информации Госстата, потребительские цены в Украине в июле 2020 года снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.