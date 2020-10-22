В НБУ погіршили прогноз міжнародних резервів до кінця року до 29,1 млрд доларів

Так, НБУ погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року до 29,1 млрд дол. США, тоді як за липневим прогнозом очікувалось, що до кінця 2020 року вони будуть на рівні 29,8 млрд дол. США.

Окрім того, на 2021 рік в НБУ очікують, що міжнародні резерви будуть на рівні 29,5 млрд дол. США (замість 32,7 млрд дол США за липневим прогнозом), а на 2022 рік — 28,8 млрд дол. США (замість 32,7 млрд дол. США за липневим прогнозом).

Нагадаємо, у липні в НБУ повідомляли, що фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів допоможе суттєво наростити міжнародні резерви України, і за підсумками цього року “вони зростуть до близько 30 млрд дол. США, а в наступні роки — до 32-33 млрд дол. США”.