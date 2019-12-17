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В НБУ не бачать ризиків фінансової стабільності через збільшення обсягів імпорту

В НБУ не бачать ризиків фінансової стабільності через збільшення обсягів імпорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Національному банку України не бачать посилення ризиків фінансової стабільності через збільшення обсягів імпорту на фоні ревальвації гривні. Про це сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб під час пресбрифінгу Національного банку України, присвяченому презентації звіту про фінансову стабільність, передає УНН.

"У нас одночасно збільшується і експорт, і імпорт. За десять місяців цього року експорт товарів зріс на 8,1% в річному вимірі, а імпорт, якщо ми прибираємо ефект євробляхерів, а його потрібно прибирати, тому що це виключно одноразовий ефект, то імпорт товарів збільшився на 6,7%. І наразі дефіцит торгівельний, не зважаючи на все, що ми чуємо, він трохи зріс в номінальному виразі, аж на 300 млн доларів. Але по відношенню до ВВП, тобто, в масштабах економіки, він зменшився. Наразі Національний банк не бачить розширення дефіциту зовнішніх рахунків України", - сказав Дмитро Сологуб, відповідаючи на питання, чи бачить правління НБУ посилення ризиків для фінансової стабільності через збільшення обсягів імпорту на фоні ревальвації гривні.

Він додав, що українська економіка вже проходила епізоди, коли в неї зростав швидко імпорт, зростав дефіцит поточного рахунку, і завжди рецептом невдачі було швидке зростання споживчого імпорту, яке домінувало над всім іншим.

"Наразі, ми бачимо, зростання споживчого імпорту залишається на рівні 15-20% рік до року, протягом останніх декількох років, і що навіть більш важливо – таким ж є зростання інвестиційного імпорту. Тобто, українські компанії інвестують достатньо сильно в інвестиційні товари – це і зелена енергетика, і достатньо багато в сільському господарстві. Що в тому ж сільському господарстві, з іншого боку, підвищує конкурентоспроможність і продуктивність українського експорту. Тому ми не бачимо ніяких негативних тенденцій, які були б пов’язані з імпортом", - додав Дмитро Сологуб.

Нагадаємо, Мінекономіки допустило розслідування через подорожчання імпорту при укріпленні гривні.

Українські Національні Новини

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