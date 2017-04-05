В МЗС засудили черговий запуск КНДР балістичної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Міністерстві закордонних справ висловили стурбованість тим, що 5 квітня 2017 року Корейська Народно-Демократична Республіка здійснила черговий запуск балістичної ракети. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
"Україна засуджує систематичні порушення Пхеньяном резолюцій Ради Безпеки ООН, що може призвести до подальшого загострення непростої політичної та безпекової ситуації на Корейському півострові та в регіоні у цілому", - йдеться в заяві МЗС.
У відомстві зазначили, що Україна як непостійний член Ради Безпеки ООН вкотре підтверджує свою налаштованість використати всі можливі важелі впливу для повернення КНДР у міжнародне правове поле.
Нагадаємо, що Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря.