В МИД осудили очередной запуск КНДР баллистической ракеты

"Украина осуждает систематические нарушения Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН, что может привести к дальнейшему обострению непростой политической и безопасности ситуации на Корейском полуострове и в регионе в целом", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что Украина как непостоянный член Совета Безопасности ООН в очередной раз подтверждает свою настроенность использовать все возможные рычаги влияния для возвращения КНДР в международное правовое поле.

Напомним, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.