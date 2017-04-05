В МИД осудили очередной запуск КНДР баллистической ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел выразили обеспокоенность тем, что 5 апреля 2017 Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.
"Украина осуждает систематические нарушения Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН, что может привести к дальнейшему обострению непростой политической и безопасности ситуации на Корейском полуострове и в регионе в целом", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве отметили, что Украина как непостоянный член Совета Безопасности ООН в очередной раз подтверждает свою настроенность использовать все возможные рычаги влияния для возвращения КНДР в международное правовое поле.
Напомним, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.