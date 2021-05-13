В Молдові хочуть заборонити одностатеві шлюби і виховання дітей одностатевими парами

Цитата

"Ви всі знаєте, що в останні роки на світовому і регіональному рівні є деякі сили, які загрожують традиційним цінностям не тільки молдавського суспільства, але і цінностям товариств інших країн світу... Пропонуємо внести поправки до статті 48 Конституції, згідно з якими держава забороняє укладення шлюбу одностатевими людьми. Також поправки передбачають, що у дитини батько повинен бути чоловічої статі, мати - жіночої статі" - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що як тільки депутати зберуть необхідні підписи, то зареєструють ініціативу.

Один із депутатів ПСРМ, розповів про підготовку інших подібних ініціатив, які пропонують ввести кримінальну відповідальність, в тому числі для засобів масової інформації, що пропагують одностатеві зв'язки.

ПСРМ наполягатиме на неприйнятті Молдовою Стамбульської конвенції, яка "явно лобіює ці непристойності і вбиває наші сімейні цінності", повідомив депутат.

Слід зазначити, що, згідно з 48 статтею Конституції Молдови, "сім'я заснована на шлюбі, укладеному за взаємною згодою чоловіка і жінки, на їх рівноправністі і на праві і обов'язках батьків ростити, виховувати і навчати дітей".

Права ЛГБТ в Молдові

Гомосексуальні стосунки в Молдові легальні з 1995 року. У 2002 році був прийнятий єдиний вік сексуального згоди - 16 років.

Законопроект, який забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації в сфері праці, був прийнятий молдовським парламентом 25 травня 2012 року та підписаний президентом країни Ніколає Тімофті 28 травня того ж року. Закон набув чинності 1 січня 2013 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ватикан не має наміру благословляти одностатеві пари