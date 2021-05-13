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В Молдове хотят запретить однополые браки и воспитание детей однополыми парами

Киев • УНН

 • 19098 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Депутаты от Партии социалистов (ПСРМ) подготовили поправки в Конституцию, которые запрещают в Молдове однополые браки и воспитание детей однополыми парами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.

В Молдове хотят запретить однополые браки и воспитание детей однополыми парами

Цитата

"Вы все знаете, что в последние годы на мировом и региональном уровне есть некоторые силы, которые угрожают традиционным ценностям не только молдавского общества, но и ценностям обществ других стран мира... Предлагаем внести поправки в статью 48 Конституции, согласно которым государство запрещает заключение брака однополыми людьми. Также поправки предусматривают, что у ребенка отец должен быть мужского пола, мать - женского пола", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что как только депутаты соберут необходимые подписи, то зарегистрируют инициативу.

Один из депутатов ПСРМ, рассказал о подготовке других подобных инициатив, которые предлагают ввести уголовную ответственность, в том числе для средств массовой информации, пропагандирующих однополые связи.

ПСРМ настаивать на неприятии Молдовой Стамбульской конвенции, "которая явно лоббирует эти непристойности и убивает наши семейные ценности", сообщил депутат.

Следует отметить, что, согласно 48 статье Конституции Молдовы, "семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию супругов, на их равноправии и на праве и обязанностей родителей растить, воспитывать и обучать детей".

Права ЛГБТ в Молдове

Гомосексуальные отношения в Молдове легальны с 1995 года. В 2002 году был принят единый возраст сексуального согласия - 16 лет.

Законопроект, запрещающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в сфере труда, был принят молдавским парламентом 25 мая 2012 года и подписан президентом страны Николае Тимофти 28 мая того же года. Закон вступил в силу 1 января 2013 года.

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